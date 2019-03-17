Происшествия

Мужчина решил съездить в Новоржев за добавкой алкоголя на чужой машине

В Новоржеве 16 марта сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль «Дэу Нексия». Оказалось, что находившийся за рулем не работающий 58-летний житель деревни Барута Новоржевского района не был владельцем иномарки. И к тому же его состояние по внешним признакам вызывало большие сомнения в плане трезвости. Однако от медицинского освидетельствования мужчина отказался, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, этот гражданин с компанией употреблял спиртное в деревне Барута и на машине одного из участников застолья отправился за добавкой в Новоржев. Здесь он и попал в поле зрения дорожных полицейских. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе проводимой проверки.