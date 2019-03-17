Происшествия

Пограничники спасли рыбака на Псковском озере

С момента запрета выхода на лед в акватории Псковско-Чудского водоема прошло не так много времени, но отдельные граждане в погоне за получением положительных эмоций от зимней рыбалки и крупного улова, уже успели нарушить требования безопасности выхода на лед, не задумываясь о своей безопасности и последствиях для жизни.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, был спасен житель Псковского района, который отправился на мотобуксировщике на лед Псковского озера к острову Мтеж на рыбалку.

Возвращаясь с уловом по своему же следу, мужчина не рассчитал, что плюсовая погода и моросящий дождь соответствующим образом повлияли на ледовую поверхность, которая попросту не выдержала массу транспортного средства. Мотобуксировщик провалился под лед и ушел на дно озера. Рыбаку удалось спастись с тонущего транспорта и даже сохранить улов. Лежа на льдине, мужчина подал сигнал бедствия пограничникам, которые незамедлительно отреагировали и доставили его на берег.

Данный случай является далеко не единственным. Ежедневно пограничники предупреждают значительное количество любителей рыбалки, рискующих своей жизнью выходя на уже непрочную ледовую поверхность, о введенном с 8 марта запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.

Кроме того, управление напоминает гражданам о том, что согласно правил пограничного режима с наступлением темного времени суток запрещается находиться в 100-метровой полосе местности, прилегающей к российским берегам Чудского, Теплого и Псковского озер, а также реки Нарвы.