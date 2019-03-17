Происшествия

В Печорском районе неизвестные подожгли хозпостройку

В 23:27 18 марта поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в Печорском районе, в деревне Изборск на Рижском шоссе. Для ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 9 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, причина пожара — поджог.

В 02:02 19 марта поступило сообщение о возгорании жилого дома в Псковском районе, в деревне Родина на улице Народная. Дом выгорел изнутри. Для ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 11 человек. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки внутри дома.