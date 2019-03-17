Происшествия

В деревне Лобок пограничники пресекли незаконный ввоз более тонны рогов лося

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области отмечает, что в последнее время в Невельском районе участились попытки незаконного ввоза на территорию Российской Федерации грузов и товаров без соответствующей документации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В районе населенного пункта Туричино пограничники совместно с сотрудниками управления Росгвардии по Псковской области задержали грузовой автомобиль марки «Вольво» под управлением 41-летнего гражданина сопредельного государства. В прицепе транспортного средства специалисты обнаружили порядка 21 тонны мяса курицы польского производства. По предварительной оценке стоимость выявленного груза составила около 3 миллионов рублей.

А в районе населенного пункта Лобок сотрудники управления остановили для проверки документов грузовой автомобиль «Вольво» с регистрационными знаками Владимирской области. В своем транспортном средстве мужчина осуществлял ввоз на территорию России около 21 тонны замороженных ягод черники и черноплодной рябины.

Несколькими часами позже в том же населенном пункте стражи границы выявили малотоннажный грузовой автомобиль «Фольксваген», в грузовом отсеке которого 40-летний гражданин сопредельного государства пытался ввезти в Россию более тонны рогов лося.

Во всех случаях необходимую товарно-сопроводительную документацию на перевозимый через государственную границу груз водители предоставить не смогли ввиду их отсутствия.

Задержанные транспортные средства переданы сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения процессуальных действий и принятия соответствующих решений.