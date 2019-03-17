Происшествия

Сотрудники псковского Россельхознадзора запретили ввоз 300 кур на границе в деревне Лобок

В минувшие выходные должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок запрещен ввоз 300 кур. Домашние птицы следовали из Республики Беларусь на территорию Псковской области без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Перемещение 300 кур по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате товаров в Республику Беларусь.