Происшествия

Житель Пустошки пытался решить конфликт с соседями с помощью винтовки

В Пустошкинском районе у местного жителя полицией изъята винтовка Мосина и патроны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, 52-летний житель одной из деревень Пустошкинского района незаконно хранил у себя винтовку Мосина с патронами. Как установлено, 8 марта текущего года у него произошел конфликт с гражданами из соседней деревни, и мужчина стал угрожать своим оппонентам этим оружием. В результате винтовку у него отобрали а, в полицию поступило сообщение о произошедшем.

Прибывшие на место происшествия сотрудники отделения полиции по Пустошкинскому району изъяли винтовку, а также боеприпасы к ней. По заключению экспертов, винтовка признана огнестрельным оружием, а патроны – пригодными для стрельбы.

По словам подозреваемого, винтовка досталась ему еще от деда, который ее где-то нашел и хранил в укромном месте. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.