Происшествия

В Дедовичах с помощью бельгийской овчарки раскрыта серия краж

В Дедовичах полицейские установили гражданина, подозреваемого в кражах имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, в период с 15 по 16 марта из подъезда дома по улице Энергетиков в поселке Дедовичи свободным доступом был похищен велосипед. Из другого дома на этой же улице Энергетиков 18 марта путем выбивания входной двери совершена кража микроволновой печи, монитора, телевизора и холодильника. А 17 марта из кафе по улице Пионерской неизвестный, разбив стекло, похитил продукты.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Дедовичский» с применением служебно-розыскной собаки, по «горячим следам» установлен гражданин, подозреваемый в совершении всех этих противоправных деяний. Им оказался безработный, ранее судимый житель Дедовичского района, 1987 года рождения. Похищенное изъято. Отметим, что существенный вклад в раскрытие серии этих краж внес кинолог со своей бельгийской овчаркой по кличке Сури.

Возбуждены уголовные дела. В ходе следствия устанавливается причастность подозреваемого к совершению и других подобных краж.