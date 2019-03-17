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Государственная инспекция труда оштрафовала лесхоз

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ССК «Лесхоз Новосокольнический». В ходе проверки соблюдения трудового законодательства Прокуратурой установлено: работодателем не организована своевременная выдача работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Также было установлено, что на предприятии не ведется учет и контроль за выдачей средств индивидуальной защиты, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск лицам, осуществляющим свою деятельность на работах с вредными и опасными условиями не предоставляется, в трудовых договорах не указаны условия оплаты труда. По итогам проверки наложен штраф.