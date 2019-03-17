Происшествия

Пятеро охотников задержаны в Псковской области за незаконную добычу косули

В ночь на 19 марта сотрудниками ДПС были задержаны трое граждан, осуществлявших транспортировку двух незаконно добытых особей европейской косули (самца и самки). При себе у задержанных имелось охотничье огнестрельное оружие.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, размер ущерба, причиненного в результате незаконной добычи, составляет 320 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ (незаконная охота).

Кроме того, в ночь на 14 марта сотрудниками ДПС были задержаны двое граждан, совершивших незаконную добычу самки европейской косули с применением охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, оснащенным прицелом ночного видения, и транспортного средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ (незаконная охота). Ущерб, причиненный в результате незаконных действий, составляет 200 тысяч рублей.