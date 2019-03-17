Происшествия

Псковская область наймет воздушное судно для обнаружения лесных пожаров до середины осени

На сайте госзакупок появился заказ на авиационные работы по охране лесов от пожаров на территории лесного фонда Псковской области. Заказчиком выступает государственный комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области. В техзадании обозначено, что для выполнения этих работ будет использоваться одно воздушное судно, которое должно налетать 150 рабочих часов. Начальная стоимость заказа - около 4,5 миллионов рублей. Дата окончания работ - 10 октября 2019 года.

Источник: pixabay.com

По документации планируется, что полеты будут выполняться по авиационным маршрутам, причем предусматривается возможность схода с маршрута, для осмотра дымовых точек и мест лесных пожаров.

Эти маршруты патрулирования - следующие:

1) Псков - Панино - Ершово - Гдов - Плюсса - Новоселье - Дно - озеро Дулово - Локня - Карамышево - Псков (общая протяженность - 608 километров);

2) Псков - Ореховичи - Шмойлово - Выбор - Духново - Великие Луки - Кунья - Соловьево - Невель - Себеж - Опочка - Гавры - Старый Изборск - Муровицы - Панино - Псков (общая протяженность - 695 километров);

3) Псков - Панино - Ершово - Гдов - Плюсса - Новоселье - Дно - озеро Дулово - Великие Луки - Кунья - Соловьево - Невель - Себеж - Опочка - Гавры - Старый Изборск - Муровицы - Панино - Псков (общая протяженность – 947 километров).

Заявки принимаются с 19 марта по 4 апреля. Аукцион проведут 11 апреля.