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Транспортная прокуратура: В «Псковавиа» работают не аттестованные сотрудники

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения ОАО «Псковавиа» законодательства в сфере транспортной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры, установлено, что сотрудники сил обеспечения транспортной безопасности не обучены и не аттестованы в соответствии с необходимыми требованиями.

Также установлено, что сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) размещались с нарушением сроков.



Кроме того, положение о порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) для нужд ОАО «Псковавиа не приведено в соответствие действующему законодательству и не размещено в единой информационной системе на официальном сайте Госзакупок в установленный срок.

В этой связи в суд направлено исковое заявление и возбуждены дела об административных правонарушениях. Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются.