Происшествия

Полиция не соблюдала сроки направления копий по административным делам

Псковской транспортной прокуратурой в Псковском линейном отделе полиции МВД России на транспорте проведена проверка исполнения законодательства при производстве по делам об административных правонарушениях.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры, установлено, что должностными лицами указанного отдела полиции допускались факты несоблюдения предусмотренного законом порядка и сроков направления копий постановлений по делам об административных правонарушениях лицам, привлекаемым к ответственности.

В этой связи начальнику Псковского линейного отдела МВД России на транспорте внесено представление. Ход рассмотрения представления контролируется.