Происшествия

Ранее осужденный житель Дедовичей вновь применил физическую силу

Прокуратурой Дедовического района признано законным возбуждение уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Дедовического района, по версии дознания 3 января мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности, в одном из развлекательных заведений поселка Дедовичи вновь причинил своей знакомой физическую боль, неоднократно взяв за волосы и толкнув, в результате чего она упала.

Надзор за ходом расследования уголовного дела осуществляет прокуратура района. Санкцией названной статьи УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.