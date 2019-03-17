Происшествия

Житель Бежницкого района осужден за угон

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя обвиняемого в совершении преступления. В суде установлено, что обвиняемый в июле 2018 года совершил неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, то есть совершил угон автомобиля принадлежащего потерпевшему, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Бежаницкого района.

Приговором Бежаницкого районного суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому окончательное наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.