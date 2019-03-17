Происшествия

В псковской деревне горел дом из-за неисправности печи

В 16:45 19 марта поступило сообщение о возгорании жилого дома в Псковском районе в деревне Фомкино. Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в подвальном помещении горела сажа на площади 1,5 кв м. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 21:58 19 марта поступило сообщение о возгорании сарая в Себежском районе в Идрице на улице Приозерная. Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 5 человек. Огнем повреждена кровля, а также сено и дрова. Причина - неосторожное обращение с огнем. Спасены 5 сараев.

В 22:42 19 марта поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ «Строитель», 1-я линия А. Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.