Происшествия

Через границу в Псковской области не пропустили 40 телят

19 марта должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок запрещен ввоз 40 телят.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, крупный рогатый скот следовал автомобильным транспортом из Республики Беларусь в Ульяновскую область без ветеринарных сопроводительных документов и средств идентификации (ушных бирок, выщипов), подтверждающих происхождение животных. Телята перевозились в не оборудованном для транспортировки животных автомобиле без питьевой воды и корма.

Перемещение крупного рогатого скота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате животных в Республику Беларусь.

Всего с начала года в Псковской области при осуществлении ветеринарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации и на постах ветеринарного контроля на российско-белорусском участке на сопредельную территорию возвращено 922 головы животных и птиц.