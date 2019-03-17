Происшествия

В нескольких районах Псковской области безработные совершили кражи металла, цветов и денег

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж в ряде районов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в период с 18 по 19 марта от дома в деревне Кислово Великолукского района свободным доступом совершена кража 67 металлических листов, трех металлических труб и решетки, а также умывальника из металла. Причиненный ущерб устанавливается. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность граждан, подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Это – двое безработных жителей Великолукского района, 1989 и 1995 годов рождения. Похищенное изъято. Ведется проверка.

В деревне Борисовичи Псковского района вечером 7 марта возле дома по улице Балтийской у гражданина свободным доступом была совершена кража принадлежащих ему денег в сумме 10 тысяч рублей и букета цветов. В этой краже подозревается безработный житель Псковского района, 1990 года рождения. Проводится проверка.

А в Великих Луках 15 марта в помещении одной из организаций на проспекте Ленина 45-летняя горожанка случайно выронила пятитысячную банкноту. Не заметив пропажу, женщина ушла. Позднее выяснилось, что купюру кто-то нашел и похитил. Стражами порядка установлен подозреваемый. Это - безработный, судимый великолучанин, 1970 года рождения. Деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело.