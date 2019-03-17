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В Великих Луках торговца марихуаной приговорили к 6 годам строгого режима

Великолукский городской суд приговорил торговца марихуаной к 6 годам колонии строгого режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Нарушитель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и пунктом «в» части 3 статьи 228.1 УК РФ и частью 3 статьи 30 УК РФ.

В суде установлено, что мужчина, нарушая требования федерального закона №3, «О наркотических средствах и психотропных веществах», 6 августа 2018 года продал за 1000 рублей, передав из рук в руки, 11 граммов марихуаны (значительный размер). Купило наркотик лицо, участвовавшее в качестве закупщика в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», проводимой сотрудниками ОКОН ОМВД России по Великим Лукам.

В этот же день нарушитель направился к своему знакомому, которого собирался угостить марихуаной, которой имел 3,36 грамма.

А 6 сентября 2018 года злоумышленник был задержан сотрудниками ОКОН ОМВД России по Великим Лукам. Задержание произошло на лестничной площадке первого этажа первого подъезда дома № 24/18 на Октябрьском, при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение».