Происшествия

Командир БМД получил 3,5 года условно за гибель 2-х десантников на учениях под Псковом

Псковский гарнизонный военный суд признал виновным командира модернизированной боевой машины десанта БМД-4М Сергея Федосова в причинении смерти по неосторожности 2-м десантникам, которые в ходе учений осенью 2018 года не смогли выбраться из боевой машины и утонули при переправе через реку Великую. Суд назначил наказание Федосову в виде 3,5 лет лишения свободы условно, сообщила в среду ТАСС представитель суда.

«Федосова осудили к 3 годам 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Суд установил, что он виновен, на судебном заседании Федосов свою вину полностью признал. Им были нарушены статьи 7, 121, 124 "Руководства по преодолению водных преград танками", введенного в действие приказом главнокомандующего сухопутными войсками, а также ряд пунктов инструкции по эксплуатации БМД. В ходе учений Федосов допустил к преодолению водной преграды на указанной боевой машине боевой расчет в количестве 8-и человек, в том числе не знающих меры безопасности. Погибли два бойца, которые с целью аварийного покидания машины открыли люки среднего отделения, через которые стала поступать вода, что повлекло за собой быстрое погружение боевой машины под воду», - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что условный срок назначен Федосову по части 3 статьи 350 УК РФ («Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть 2-х или более лиц»).

Суд назначил условное наказание, приняв во внимание смягчающие обстоятельства. «В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает наличие у Федосова малолетнего ребенка, а также то, что он совершил преступление в ходе учений, то есть в условиях, максимально приближенных к боевым и характеризующихся повышенными физическими и психологическими нагрузками, предпринимал попытки спасти [военнослужащих], в том числе уже и после погружения боевой машины под воду, неоднократно принес потерпевшим свои публичные извинения», - говорится в тексте приговора.

Инцидент произошел в октябре 2018 года в акватории реки Великая в районе деревни Лещихино Псковского района Псковской области. Как следует из материалов дела, у БМД в ходе преодоления водной преграды остановился двигатель, и в среднее отделение машины начала поступать вода. «Федосов преждевременно подал команду на эвакуацию, не получив от механика-водителя доклада о невозможности запуска двигателя аварийным способом, либо об аварийной ситуации в связи с повышением уровня воды в машине при работающей основной системе откачки воды», - говорится в материалах дела. Часть военнослужащих смогли выбраться самостоятельно из тонущей машины. Двух десантников удалось вытащить только с помощью подплывших спасателей-водолазов. На спасательной лодке их тела доставили на берег, где оказали медицинскую помощь, но безрезультатно.