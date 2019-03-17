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Молодую великолучанку, в состоянии опьянения убившую мужчину, приговорили к 9 годам колонии

Великолукский городской суд признал виновной 20-летниюю местную жительницу, в состоянии алкогольного опьянения убившую 54-летнего мужчину. Назначенное наказание - 9 лет колонии общего режима. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, девушку привлекли к ответственности по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

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В суде установлено, что 4 мая 2018 года эта девушка, ранее судимая за преступление против жизни и здоровья человека, в состоянии алкогольного опьянения в нежилом помещении нанесла мужчине удар в область грудной клетки. Так, мужчина получил колото-резаную рану с повреждением сердца, что обусловило наступление смерти через непродолжительное время на месте преступления.