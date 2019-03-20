Происшествия

Великолучанке, фиктивно зарегистрировавшей узбечек и таджика, грозит до 3 лет колонии

В Великих Луках 49-летняя жительница воспользовалась своей квартирой, чтобы фиктивно поставить на миграционный учет и зарегистрировать гражданок Республики Узбекистан и гражданина Республики Таджикистан. Теперь подозреваемой грозит лишение свободы сроком до 3 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в прокуратуре Великих лук.

Ведомством признаны законными решения дознавателей ОД ОМВД России по Великим Лукам о возбуждении уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ.

По данным прокуратуры, 13 февраля 2019 года эта женщина, находясь в помещении ОВМ ОМВД России по Великим Лукам, осуществила фиктивную регистрацию по месту своего жительства 2-х гражданок Республики Узбекистан, не имея намерения предоставлять им жилое помещение для фактического проживания. А на следующий день подозреваемая, находясь в помещении Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Таджикистан, причем опять без намерения предоставлять иностранцу жилое помещение для фактического проживания.