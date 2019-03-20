Происшествия

Пограничниками выявлен пскович, разместивший экстремистские материалы в сети

Псковскими пограничниками совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Псковской области выявлен житель Псковской области, осуществивший распространение в сети Интернет материала экстремистского содержания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, на персональной странице одной из социальных сетей, доступной для неограниченного круга пользователей, житель Себежского района осуществил размещение экстремистского материала, внесенного в соответствующий федеральный список.

Данный факт был установленным порядком задокументирован, а подготовленные документы переданы в прокуратуру Себежского района для рассмотрения и проведения проверки.

По результатам ее проведения молодой человек привлечен к ответственности в соответствии с российским законодательством. После проведения с ним профилактической беседы он самостоятельно принял решение об удалении запрещенного контента и заверил, что впредь подобного не допустит.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области информирует население о том, что совершение подобных действий могут привести к возбуждению ненависти, вражды либо унижению человеческого достоинства, а это уже классифицируется как преступление и наказывается вплоть до лишения свободы на срок от трех до шести лет.