Происшествия

В Пскове около Троицкого моста выловили утопленника

В Пскове 21 марта примерно в 12.30 около Советского (Троицкого) моста выловили утопленника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«У Троицкого моста около 12.30 из реки Псковы выловили труп мужчины, без видимых телесных повреждений. Ориентировочно, мужчина - 1987 года рождения. Сейчас будет проводиться экспертиза по установлению причины смерти, а также мероприятия по установлению личности», - отметили в пресс-службе.

Кроме того в ведомстве добавили, что после того, как удастся установить личность, выяснять обстоятельства, при которых погиб мужчина, будет следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.