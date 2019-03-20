Происшествия

В Красногородске осужден местный житель, который украл деньги с банковской карты

Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении жителя района, который украл денежные средства с банковской карты, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина находясь в доме у своего дяди в одной из деревень Красногородского района в 17 октября 2018 года решил похитить денежные средства, находящиеся на его банковском счете. Пользуясь тем, что он знал где храниться данная карта и пин-код от нее, он похитил ее, снял денежные средства в размере 4500 рублей и потратил их на спиртные напитки. Ранее данный мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи имущества. В его действиях усмотрен опасный рецидив преступлений.

С учетом позиции государственного обвинителя, судьей Пыталовского районного суда, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража совершенная с банковского счета) и назначил ему наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. При назначении наказания суд учел ряд смягчающих наказание обстоятельств, в том числе добровольное возмещение вреда. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.