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В отношении псковича, убившего младенца, будут применены принудительные меры медицинского характера

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 44-летнего местного жителя, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

фото с места происшествия

Установлено, что 12 августа 2017 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в г.Пскове с усыновленным 5-месячным младенцем, которого ему оставила сожительница, когда на три дня ушла употреблять спиртные напитки к знакомым.

Оставшись наедине с ребенком мужчина, выражая недовольство плачем, несколько раз ударил грудничка рукой по спине, после чего, полагая, что последний умер, положил его в пакет и выкинул в мусоропровод.

Получив сообщение о происшествии, следователи незамедлительно задержали предполагаемого злоумышленника и предприняли беспрецедентные меры по установлению всех без исключения обстоятельств совершенного преступления.

В ходе следствия были проверены все медицинские и социальные учреждения на предмет возможного поступления малолетнего, допрошены все жильцы этого и близлежащих многоквартирных домов, а также другие возможные свидетели, проведены генетические, трасологические, судебно-медицинские, психолого-психиатрические и иные судебные экспертизы. Целый месяц на окраине города следователи-криминалисты аппарата управления совместно с коллегами из МВД, МЧС и военнослужащими проводили поисковые мероприятия на полигоне отходов производства и потребления, куда вывозится содержимое контейнеров автомашинами, оборудованными механизмом прессования, однако тело младенца так и не смогли обнаружить.

По результатам рассмотрения внесенного следователем представления одно лицо из числа субъектов профилактики привлечено к дисциплинарной ответственности.

Согласно заключению психиатрической судебной экспертизы, мужчина признан страдающим психическим расстройством, осложненным синдромом употребления алкоголя, исключающим вменяемость.

Решением Псковского областного суда в отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера. Принудительное лечение он будет проходить в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.