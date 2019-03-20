Происшествия

За убийство сожительницы псковича приговорили к 9 годам колонии строгого режима

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего псковича. Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, то есть в совершении убийства - умышленного причинения смерти другому человеку.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в суде установлено, что в середине июля 2017 года, мужчина и его сожительница находились в помещении заброшенной хозяйственной постройки в Пскове на участке местности между домом №8-А по ул.Воеводы Шуйского и домом №15 по ул.Калинина, где совместно распивали спиртные напитки. В ходе распития спиртного между находившимися в состоянии алкогольного опьянения лицами произошла ссора, в ходе которой на почве личных неприязненных отношений, с целью причинения смерти, мужчина нанес своей сожительнице не менее 24 ударов кулаками рук и иным не установленным в ходе расследования твердым тупым предметом в область головы, лица, рук и ног, а затем нанес удар охотничьим ножом в область груди.

Вследствие вышеуказанных преступных действий женщина умерла на месте происшествия спустя непродолжительное время.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.