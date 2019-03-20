Происшествия

За угрозу убийством и покушение на поджог осужден ревнивый пскович

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение в отношении 39-летнего жителя города Пскова, уроженца Армении. Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в суде установлено, что в начале мая 2018 года в ночное время обвиняемый пришел к своей знакомой, с которой ранее имел близкие отношения, и на почве неприязненных отношений, вызванных чувством ревности со стороны последнего, высказал в адрес знакомой угрозу убийством, произнеся при этом «Я тебя убью!». После высказанных угроз обвиняемый стал размахивать перед лицом своей знакомой предметом, похожим на нож, задев им шею последней.

Далее после указанного конфликта на следующий день в вечернее время подсудимый пришел по адресу проживания своей знакомой. Находясь возле забора ее дома, имеющейся при себе зажигалкой поджег заранее приготовленную и принесенную с собой пластиковую бутылку с находившимся в ней керосином, и подбросил на крышу ее дома. Убедившись, что кровля загорелась, обвиняемый с места совершения преступления скрылся. Однако совершить поджог дома последний не смог ввиду того, что горение кровли было вовремя замечено дочкой потерпевшей, и возгорание своевременно было потушено.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, с учетом данных о личности подсудимого, наличия смягчающих по делу обстоятельств, назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.