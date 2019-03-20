Происшествия

Полтора года придется трудиться двоим жителям Пскова из-за кражи кондиционера

За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, осуждены двое жителей города Пскова.

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение в отношении 25- и 28-летнего уроженцев города Пскова. Приговором Псковского городского суда они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, установлено, что в сентябре 2018 года подсудимые демонтировали от стены производственного помещения наружный блок кондиционера, погрузили его в заранее приготовленную и принесенную с собой тележку, тем самым тайно похитили имущество, принадлежащее индивидуальному предпринимателю, причинив последнему материальный ущерб в размере 50 000 рублей.

По итогам рассмотрения дела суд с учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимых, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих по делу обстоятельств, назначил обоим наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.