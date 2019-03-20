Происшествия

Великолукский пенсионер хотел отдохнуть в черноморском пансионате и попался на уловки мошенников

В Великих Луках пожилой мужчина решил съездить на отдых в пансионат. по версии следствия, он нашел в Сети заинтересовавший его сайт. Зарегистрировался на нем и забронировал номер в пансионате, расположенном на черноморском побережье. На указанные реквизиты перевел более 40 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Однако, когда через некоторое время великолучанин вновь зашел на этот сайт, то обнаружил пугающее предупреждение, что здесь действуют мошенники. Таким образом, горожанин лишился денег и вынужден был пересмотреть свое решение о поездке на юг. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что аналогичная малоприятная история, связанная с организацией поездки на отдых, произошла недавно и с жительницей областного центра, которую тоже ввели в заблуждение мошенники. В этой связи полиция призывает граждан быть предельно осмотрительными при осуществлении подобных операций через Интернет.