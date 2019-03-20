Происшествия

Следователи рассказали о трупе, выловленном у Троицкого моста в Пскове

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области рассказали, что известно о человеке, чей труп выловили в Пскове в реке Пскове, у Советского (Троицкого) моста. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, видимых телесных повреждений на теле погибшего мужчины не обнаружено.

«Из воды извлечен труп 32-летнего мужчины. Предположительно, пострадавшим является житель одной из деревень Псковского района. В начале 2019 года мужчина ушел из дома в момент застолья, и с тех пор о нем ничего не было известно. Видимых телесных повреждений не обнаружено, - отметили в пресс-службе ведомства. - Сейчас тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти. Также проводятся другие следственные действия».

По предварительным данным, погибшим является Денис Руденко, который 5 января 2019 года ушел из дома, расположенного в деревне Голубово Псковского района.

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Напомним, у Троицкого моста труп выловили 21 марта, около 12.30.