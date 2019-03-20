Происшествия

В Псковском районе осужден мужчина, случайно убивший соседа

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Как установлено органом следствия, 30 мая 2018 года в ночное время суток мужчина, находясь по месту жительства, будучи недовольным шумом, доносившимся из квартиры соседей, обратился к ним с просьбой не нарушать покой и общественный порядок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, в связи с тем, что соседи не отреагировали на его замечание и продолжили распивать спиртные напитки и шуметь, мужчина повторно подошел к двери квартиры соседей, представился сотрудником полиции и прошел внутрь квартиры.

Между хозяином квартиры и пришедшим возник конфликт. Пришедший нанес хозяину не менее двух ударов в область грудной клетки кулаком правой руки и не менее пяти ударов кулаками правой и левой рук в область головы, лица, шеи потерпевшего, в результате которых хозяин упал назад себя и ударился затылочной областью головы о деревянный подлокотник дивана.

Судом, по результатам рассмотрения дела и с учетом позиции прокурора, обстоятельств смягчающих его наказание, с учетом компенсации подсудимым морального вреда сестре погибшего и принесенных ей в судебном заседании извинений, подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением ряда ограничений.

Приговор суда не обжалован сторонами, не вступил в законную силу.