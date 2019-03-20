Происшествия

Полтонны сгущенного молока, мясных консервов и колбасы пытались ввезти через границу в Псковской области без документов

21 марта должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок запрещен ввоз 450 килограммов сгущенного молока, мясных консервов и колбасы. Продукция белорусских предприятий ОАО «Рогачевский МКК», ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Волковысский мясокомбинат» следовала в Санкт-Петербург из Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторами управления выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Должностные лица ведомства также установили факт нарушения правил транспортировки продукции – в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение готовой молочной и мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.