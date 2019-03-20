Происшествия

2 года лишения свободы условно получил пскович за кражу чайника и кастрюли

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Приговором Псковского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Как сообщили ПЛН в прокуратуре Псковского района, в суде установлено, что мужчина преследуя цель приобретения спиртных напитков, проник в дачный дом, расположенный в Псковском районе, откуда совершил хищение электрического чайника и металлической кастрюли, которые реализовал за 200 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, отсутствия в действиях подсудимого рецидива преступлений, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с возложением на осужденного обязанностей, которые в дальнейшем будут способствовать осуществлению контроля за его поведением.

Приговор суда вступил в законную силу.