Происшествия

Наркоман из Псковского района оштрафован на 20 тысяч рублей

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Приговором Псковского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).

Как сообщили ПЛН в прокуратуре Псковского района, в суде установлено, что в ноябре 2018 года мужчина приобрел для собственного потребления наркотическое вещество – амфетамин, массой 0,82 грамма. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия молодой человек был задержан, психотропное вещество изъято.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.