Происшествия

В Псковской области из-за задымления эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов

В пятницу, 22 марта, в Усвятском районе произошло задымление в Церковищенском доме-интернате для престарелых и инвалидов (деревня Адамово). Об этом корреспонденту ПЛН стало известно из собственных источников. По предварительным сведениям, оперативно была проведена эвакуация постояльцев и персонала учреждения.

В ГУ МЧС России по Псковской области информацию о происшествии подтвердили. По данным спасателей, в здании тлел подкровельный материал, наблюдалось задымление, однако открытого горения не было.

«Погибших и пострадавших нет», - отметили в ГУ МЧС по региону.