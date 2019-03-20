Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рефинансирование кредитов
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Скандалы, интриги, расследования
Псковичи о «Несвятых святых»
Чувство обманутого налогоплательщика
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сами виноваты!
Трэш и трепет!
 
 
 
ещё Происшествия 20.03.2019 23:010 Командир БМД получил 3,5 года условно за гибель 2-х десантников на учениях под Псковом 22.03.2019 19:290 Постояльцы Церковищенского дома-интерната, где загорелась кровля, устроены в соцучреждения Великих Лук 22.03.2019 19:230 В Псковской области из-за задымления эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов 22.03.2019 18:591 Рыбаки-любители спасены со льдины в Псковском озере 22.03.2019 18:461 Наркоман из Псковского района оштрафован на 20 тысяч рублей 22.03.2019 14:200 Полтонны сгущенного молока, мясных консервов и колбасы пытались ввезти через границу в Псковской области без документов
 
 
 
Самое популярное 21.03.2019 16:010 В Пскове около Троицкого моста выловили утопленника 19.03.2019 19:150 Продавцы овощей и водители автобусов в Якутске не вышли на работу из страха за свою безопасность 21.03.2019 10:5914 В Псковской области с 1 апреля снизятся тарифы на захоронение и вывоз ТКО 22.03.2019 12:100 Следователи рассказали о трупе, выловленном у Троицкого моста в Пскове 22.03.2019 12:550 В чем смысл родительской субботы, напомнил настоятель псковского храма Жен-мироносиц
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Постояльцы Церковищенского дома-интерната, где загорелась кровля, устроены в соцучреждения Великих Лук

22.03.2019 19:29|ПсковКомментариев: 0

Постояльцы Церковищенского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где сегодня произошло возгорание кровли, устроены в соцучреждения Великих Лук, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову.

«Из здания, из-за задымления, были эвакуированы 19 человек. Все они оперативно были перевезены в социальные учреждения Великих Лук, где были свободные места. Все пожилые люди чувствуют себя хорошо и находятся в комфортных условиях. Ситуацию с оказанием помощи пострадавшим держит на личном контроле губернатор», — сказала Вера Емельянова.

По данным МЧС России по Псковской области, на крыше дома-интерната горел рубероид на площади 2 кв.метра. На данный момент очаг возгорания ликвидирован, пострадавших нет.

По поручению губернатора, на место выехала комиссия областного Управления капитального строительства, чтобы обследовать повреждения и составить перечень работ по восстановлению поврежденного участка крыши.

Добавим, что Церковищенский дом-интернат для престарелых и инвалидов располагается в дер. Адамово Усвятского района.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 241 человек
22.03.2019, 20:310 Минздрав России представил проект для оказания неотложной помощи в медучреждениях 22.03.2019, 20:111 Интерактив: Про пыльные бури и «первоапрельский» ответ 22.03.2019, 19:450 В Великих Луках прошел «Марафон здоровья», посвященный Дню борьбы с туберкулезом 22.03.2019, 19:361 О закрытии Заклинской школы речи вестись не может — Александр Седунов
22.03.2019, 19:290 Постояльцы Церковищенского дома-интерната, где загорелась кровля, устроены в соцучреждения Великих Лук 22.03.2019, 19:230 В Псковской области из-за задымления эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов 22.03.2019, 18:591 Рыбаки-любители спасены со льдины в Псковском озере 22.03.2019, 18:510 Михаил Ведерников принял участие в заседании Совета при полпреде президента по реализации национальной политики
22.03.2019, 18:461 Наркоман из Псковского района оштрафован на 20 тысяч рублей 22.03.2019, 18:410 Минстрой создаст программу модернизации ветхих коммунальных сетей в России 22.03.2019, 18:240 1 апреля в Псковской области начинается дополнительная иммунизация против кори 22.03.2019, 18:120 Фонд «Земляки» оказал помощь жителям нескольких районов региона
22.03.2019, 18:080 Победителей областного конкурса «Душа земли Псковской» наградили в Пскове 22.03.2019, 18:040 23 марта в Псковской области ожидается облачная погода, местами дождь 22.03.2019, 17:550 В Псковской области стартует профилактическая операция «Антипал» 22.03.2019, 17:382 Субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области станет в 7 раз больше к 2024 году
22.03.2019, 17:332 Заказать поминовение в Псково-Печерском монастыре можно онлайн 22.03.2019, 17:320 Наталья Тудакова участвует в заседании комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов 22.03.2019, 17:2925 Денис Иванов о строительстве «Титан-Полимера»: Некоторые любят сначала поорать, а потом начинать разбираться в сути 22.03.2019, 17:190 Миллиарды на Чистую воду
22.03.2019, 17:050 Областная библиотека приглашает на Неделю детской книги 22.03.2019, 16:590 Работы по строительству дорожной развязки Псков - Гдов продолжаются 22.03.2019, 16:491 Методику «нападений» на Псковский облсовпроф можно вычислять по календарю - Ульяна Михайлова 22.03.2019, 16:472 Шнуров потребовал разогнать Минкульт
22.03.2019, 16:340 Международный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования стартует завтра в Пскове 22.03.2019, 16:300 Рособрнадзор выпустил видеоконсультации ЕГЭ-2019 по физике 22.03.2019, 16:213 Вопросы об экологической безопасности «Титан-Полимера» рассмотрят на 21 сессии Псковской городской Думы 22.03.2019, 16:200 Михаил Ведерников принял участие в совещании вице-премьера Антона Силуанова по нацпроектам
22.03.2019, 16:190 Псковичей приглашают на Родительскую субботу с участием молодежного хора 22.03.2019, 16:180 Скончался руководитель строительства великолукского путепровода Александр Бычинский 22.03.2019, 16:080 В этом году в Великих Луках построят ФОК открытого типа 22.03.2019, 16:010 В Псковской области вручен 36500-й сертификат на материнский капитал
22.03.2019, 15:550 В Пскове пройдет форум с участием сенаторов, депутатов Госдумы и министров 22.03.2019, 15:470 Псковские курсанты узнали о ситуации по наркопотреблению в регионе 22.03.2019, 15:300 В Пскове бойцы ОМОНа продемонстрировали силу школьникам 22.03.2019, 15:200 «Молодежный парламент» вновь выступит организатором ежегодного Псковского велопарада
22.03.2019, 15:195 Директор «Простории» претендует на выдвижение от «Единой России» в депутаты Псковской гордумы 22.03.2019, 15:161 Ульяна Михайлова рассказала, сколько зарабатывает Псковский облсовпроф и куда он тратит деньги 22.03.2019, 15:140 Объявлен аукцион на реконструкцию второго корпуса школы № 6 в Великих Луках 22.03.2019, 15:000 В Псковском районе зарегистрирован 21 участник предварительного голосования «Единой России» по выборам в волостные собрания депутатов
22.03.2019, 14:570 Профсоюзы не снизят своей социальной активности из-за информационного давления - Ульяна Михайлова 22.03.2019, 14:432 Псковские профсоюзы не понимают, почему «Стартранс» все еще работает на автобусных маршрутах №22 и 30 22.03.2019, 14:410 Начальник центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии проведет прием граждан в Себеже и Опочке 22.03.2019, 14:330 1100 членов прибавилось в «семье» псковских профсоюзов
22.03.2019, 14:302 МВД предложило запретить возбуждать дела о сбыте наркотиков без доказательств 22.03.2019, 14:212 Облсовпроф анализирует подоплеку высокого уровня тревоги псковичей вокруг строительства завода «Титан-Полимер» 22.03.2019, 14:200 Полтонны сгущенного молока, мясных консервов и колбасы пытались ввезти через границу в Псковской области без документов 22.03.2019, 14:120 Врио ректора ПсковГУ обсудила развитие спорта в регионе с обладателем Кубка Мира по летнему биатлону
22.03.2019, 14:110 Псковские профсоюзы готовят большую переговорную кампанию по увеличению зарплаты 22.03.2019, 14:0326 Председатель совета директоров АО ГК «Титан» обратился к участникам митинга в Пскове 23 марта 22.03.2019, 13:570 Великолучанин примет участие в чемпионате России по пауэрлифтингу 22.03.2019, 13:500 В ОМВД России по городу Великие Луки прошло заседание Общественного совета
22.03.2019, 13:360 Глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан на своем округе 22.03.2019, 13:260 Ассоциации юристов продолжает работу над  правовым навигатором для принимающих семей 22.03.2019, 13:231 Программу обновления изношенных коммунальных сетей разработают в РФ 22.03.2019, 13:210 В Великих Луках обокрали гараж
22.03.2019, 13:150 «Дэу Нексия» и ВАЗ столкнулись на трассе М-9 в Куньинском районе 22.03.2019, 13:070 Книжная ярмарка «Читай - не останавливайся!» пройдет в Пскове 22.03.2019, 13:040 В Пушкинских Горах повторно задержан пьяный водитель мопеда 22.03.2019, 13:040 Приняты две заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Дновского района
22.03.2019, 13:030 Псковичам напоминают режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области 22.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды» 22.03.2019, 12:550 В чем смысл родительской субботы, напомнил настоятель псковского храма Жен-мироносиц 22.03.2019, 12:430 Подведены итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
22.03.2019, 12:350 Управление Росреестра и Кадастровая палата по Псковской области оказывают бесплатную помощь ветеранам по вопросам недвижимости 22.03.2019, 12:350 Денис Иванов: Управляющие компании должны работать честно и качественно, и мы им об этом напомним 22.03.2019, 12:310 В Великих Луках стартовала «Неделя детской и юношеской книги» 22.03.2019, 12:260 Депутат Госдумы Окунева: Законопроект об «ипотечных каникулах» направлен на защиту граждан
22.03.2019, 12:170 В Псковском районе осужден мужчина, случайно убивший соседа 22.03.2019, 12:160 Аквапарк «Акваполис» приглашает ярко провести весенние каникулы 22.03.2019, 12:100 В «Псковэнерго» введен режим повышенной готовности 22.03.2019, 12:100 Следователи рассказали о трупе, выловленном у Троицкого моста в Пскове
22.03.2019, 12:020 В Великих Луках вручили премию «За высокие творческие достижения» 22.03.2019, 12:000 Эффективное средство для лечения гепатита С оперативно доставит из Индии сервис HCV24 22.03.2019, 11:501 Великолукский пенсионер хотел отдохнуть в черноморском пансионате и попался на уловки мошенников 22.03.2019, 11:400 Анатолий Копосов рассказал о плюсах и минусах партийной системы в региональном парламенте
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.