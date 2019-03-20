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Постояльцы Церковищенского дома-интерната, где загорелась кровля, устроены в соцучреждения Великих Лук

Постояльцы Церковищенского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где сегодня произошло возгорание кровли, устроены в соцучреждения Великих Лук, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову.

«Из здания, из-за задымления, были эвакуированы 19 человек. Все они оперативно были перевезены в социальные учреждения Великих Лук, где были свободные места. Все пожилые люди чувствуют себя хорошо и находятся в комфортных условиях. Ситуацию с оказанием помощи пострадавшим держит на личном контроле губернатор», — сказала Вера Емельянова.

По данным МЧС России по Псковской области, на крыше дома-интерната горел рубероид на площади 2 кв.метра. На данный момент очаг возгорания ликвидирован, пострадавших нет.

По поручению губернатора, на место выехала комиссия областного Управления капитального строительства, чтобы обследовать повреждения и составить перечень работ по восстановлению поврежденного участка крыши.

Добавим, что Церковищенский дом-интернат для престарелых и инвалидов располагается в дер. Адамово Усвятского района.