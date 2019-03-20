Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали в Великих Луках похитителя спиртного

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области, на пульт дежурного вневедомственной охраны ведомства поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице М. Кузьмина.

Прибывшим на место происшествия росгвардейцам, работники торговой точки указали на молодого человека, который взял с витрины спиртные напитки и попытался скрыться, не расплатившись за товар.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 32-летний местный житель для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.