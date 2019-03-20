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Сотрудники Росгвардии задержали в Великих Луках похитителя спиртного

23.03.2019 16:19|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области, на пульт дежурного вневедомственной охраны ведомства поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице М. Кузьмина.

Прибывшим на место происшествия росгвардейцам, работники торговой точки указали на молодого человека, который взял с витрины спиртные напитки и попытался скрыться, не расплатившись за товар.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 32-летний местный житель для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.

Теги: #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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