Происшествия

2 года исправительных работ грозит жителю Порхова за неуважение к суду

Прокурор Порховского района признал законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, проявившего неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и секретаря судебного заседания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района, установлено, что в декабре 2018 года по окончании оглашения судьей постановления о замене местному жителю наказания в виде исправительных работ на лишение свободы, последний проявил неуважение к судье, высказав в ее адрес выражения в грубой неприличной форме, которые, согласно заключению проведенной судебно-лингвистической экспертизы, носят оскорбительный характер, унижают честь и достоинство судьи.

Далее гражданин, осознавая противоправность своих действий, демонстрируя свое явное неуважение, в присутствии третьих лиц также высказался в адрес секретаря судебного заседания в грубой неприличной форме, высказывания признаны экспертизой унижающими честь и достоинство.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия).

Санкция ч. 2 ст. 297 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.