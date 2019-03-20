Происшествия

Восемь пожаров произошло в Псковской области за минувшие сутки

8 техногенных пожаров произошло в регионе в течение минувших суток, сообщает Главное управление МЧС России по Псковской области. В частности, в 20:29 23 марта поступило сообщение о возгорании на балконе по адресу: г. Псков, Зональное шоссе. Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 12 человек. Ночью, в 1:56 24 марта, псковские пожарные выезжали на улицу Юбилейную, где на открытой территории горел мусор.

В Великих Луках в субботу днем горело здание на улице Гоголя. Сообщение о происшествии поступило в 15:01, для ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 13 человек.

Кроме того, пожары произошли в Дно (ночью загорелся гараж в пер. Советский), Локне (на ул. Первомайской пылали автомобиль и сарай), Красногородске (хозяйственная постройка и неэксплуатируемое строение), а также в деревне Бородино Новоржевского района (баня).