Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хищении

23 марта около 13.00 на пульт дежурного вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Крестовском шоссе.

Как сообщили ПЛН в Росгвардии, прибывшим на место происшествия росгвардейцам, работники торговой точки указали на мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 47-летний пскович для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.