Происшествия

Из-за горевшего мусора огнем повреждены две автомашины в Пскове

В 01.56 24 марта из-за горения мусора на открытой территории на улице Юбилейной в городе Пскове огнем повреждены два автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В автомашине «Мицубиси Лансер» 2012 года выпуска оплавлены левая часть заднего бампера, задняя фара и ручка левой задней двери. В автомобиле «Шевроле Ланос» 2007 выпуска оплавлены две ручки и зеркало по левой стороне. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 06.05 23 марта по той же причине произошел пожар в неэксплуатируемом строении на улице Зеленой в поселке Красногородск. Здание выгорело изнутри по всей площади. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 19.09 23 марта в деревне Кузнецовка в Себежском район бесхозное строение повреждено огнем на площади 18 кв. метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 01.19 24 марта на улице Первомайской в поселке Локня сгорел автомобиль ГАЗ-53, в сарае огнем повреждены стены и кровля на площади 12 кв. метров, а также металлический навес. Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 4 человек. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

По этой же причине в 08.42 24 марта сгорело бесхозное строение в деревне Марьино в Великолукском районе. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

В 14.54 24 марта поступило сообщение о возгорании сарая у дома 15 по Октябрьскому проспекту в городе Пскове. В сараях огнем повреждена кровля, выгорело изнутри на площади 60 кв. метров. Причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 12 человек.