Происшествия

Пиломатериалы и кровля сгорели в здании сушильной камеры на улице Гоголя в Великих Луках

В 15.01 23 марта произошло возгорание в здании на улице Гоголя в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в сушильной камере сгорели кровля по всей площади и 20 кубометров пиломатериалов. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации котельной установки. Для ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 13 человек.

В 21.10 24 марта в жилом доме на улице Межевой в городе Великие Луки в комнате огнем повреждена стена на площади 2 кв. метра. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрической плитки. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек, спасены 1 человек, дом и 2 хозяйственные постройки.

В 11.23 24 марта в дачном доме в деревне Польшино Локнянского района в комнате огнем повреждены стена и имущество, кухня закопчена. Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки внутри дома. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека, спасены 2 надворные постройки.

В 05.25 24 марта сгорела баня в деревне Бородино Новоржевского района. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.