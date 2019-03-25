Происшествия

Пожилая жительница Новоржевского района расплатилась фальшивой банкнотой

В финансовом учреждении города Новоржева выявлена пятитысячная купюра с признаками подделки. По имеющимся сведениям, поступила она от пожилой жительницы Новоржевского района. По данному факту полицией проводится проверка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД по Псковской области.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.