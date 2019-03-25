Происшествия

Мошенники взломали почту псковича и разослали письмо о сборе денег на лечение его «сестры»

Мошенники взломали электронную почту псковского предпринимателя и организовали массовую рассылку письма, следующего содержания:

«Хочу поделиться с вами ситуацией, случившейся с моей сестрой - Региной. У нее восхитительная дочь, которую она воспитывает в одиночку. И у нее обнаружили плоскоклеточную опухоль, поразившую кожное покрытие. Разновидность рака, которая не поддается операции.

За все время потрачена уйма сил, средств и надежд. И каждый раз - все сводится к совету ехать в Израиль. А ценник у данной поездки космический. Больше 2 миллионов рублей. Государство помогать не спешит - даже квоту на важные препараты, поддерживающие состояние здоровья, не может выдать».

Данное письмо поступило и на электронную почту Псковской Ленты Новостей.

Мошенники акцентируют внимание на то, что хотят привлечь внимание общественности и прессы к данной ситуации, найти квалифицированных врачей, но также отмечают, что не отказались бы от пожертвований: «..Основное, в чем нуждаемся - это связи в прессе и фондах, дабы привлечь внимание к ситуации, но не отказались бы от пожертвований, так как препараты не субсидируются, а уходит на них ежедневно больше 10 тысяч». Далее приводится номер карты для пожертвований неравнодушных граждан.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей связался по телефону с псковским предпринимателем, с чьего почтового адреса пришло данное сообщение, чтобы выяснить детали и оказать содействие в размещении информации. Оказалось, что почтовый ящик был взломан и данное сообщение отправлено всем контактам. Мужчина уже обратился с заявлением в компетентные органы.