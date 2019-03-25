Происшествия

В Палкинском районе двое молодых островичей украли из дачного дома швейную машинку

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении хищений имущества на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В Бежаницком районе в период с 14 по 21 марта из незакрытого помещения ремонтных мастерских в деревне Махново похищены два аккумулятора. Причиненный ущерб составил около 19 тысяч рублей. В этой краже подозревается житель поселка Бежаницы, 1973 года рождения. В ходе обысков похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Палкинском районе в период с 10 по 20 марта из дачного дома в деревне Крюково путем срыва навесного замка входной двери совершена кража швейной машинки и металлических изделий. Ущерб составил 17500 рублей. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, подозреваемые в данном противоправном деянии. Это – двое не работающих молодых людей из города Острова, 1998 и 2000 годов рождения. Проводится проверка.

А в поселке Плюсса утром 23 марта из торгового зала магазина по улице Ленина гражданин без применения насилия открыто похитил бутылку водки. Полиция установила подозреваемого в грабеже. Им оказался безработный, ранее судимый местный житель, 1970 года рождения. Похищенное спиртное изъято. Ведется проверка.