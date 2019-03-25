Происшествия

Великолучанку обманули при попытке оформить кредит через Интернет

Жительница Великих Лук 1995 года рождения в Интернете оставила заявку на кредит. Спустя сутки великолучанке позвонила представительница банка и сообщила, что кредит одобрен, но ей необходимо оплатить доставку документов курьером.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, великолучанка выполнила просьбу, затем ей позвонил еще один представитель данного банка и попросил оплатить страховку. В общей сложности девушка перевела 21 000 рублей и после этого с ней перестали выходить на связь.



По данному факту проводится проверка.