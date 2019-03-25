Происшествия

80-летний житель Невельского района госпитализирован с ожогами после пожара в доме

80-летний житель Невельского района госпитализирован с ожогами после пожара, произошедшего в его доме в деревне Уставное.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о возгорании в доме 4х9 м поступил вчера, 25 марта, в 15.10. Дом сгорел, а хозяин 1938 года рождения доставлен в Невельскую межрайонную больницу с ожогами кистей рук и лица второй степени. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. От огня спасены гараж и баня. В тушении пожара были задействованы 5 человек и 2 единицы техники. Осуществлялся подвоз воды из пожарного водоема.

В 18.42 в деревне Иваново Великолукского района в неэксплуатируемом строении огнем повреждена кровля на площади 3 кв. м, выгорело изнутри. Предположительно, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. В тушении пожара были задействованы 4 человека и 1 единица техники.

Сегодня, 26 марта, в 3.18 в садоводческом товариществе «Урожай-2» сгорел дачный дом площадью 6х6 кв. м. Тушили пожар 6 человек и 2 единицы техники. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Добавим также, что за минувшие сутки в Псковской области зафиксировано 10 палов травы на площади 3,4 га. Итого с начала года на территории региона отмечено 74 пала.