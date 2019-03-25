Происшествия

Псковские пограничники выявили 32 иностранных гражданина, нарушивших режим пребывания в России

В Пыталовском и Себежском районах сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили 32 иностранных гражданина, нарушивших установленный режим пребывания на территории страны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка» на выезд из России прибыл микроавтобус «Мерседес», в котором находились 19 граждан постсоветских государств. В ходе проверки документов выяснилось, что всеми пассажирами транспортного средства нарушен установленный срок пребывания на территории России. Иностранцев передали сотрудникам полиции г. Пыталово, которые привлекли их к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел в пункте пропуска «Бурачки», где с идентичными нарушениями пограничники выявили 13 граждан одной из бывших союзных республик. Правонарушителей передали себежским правоохранителям, которые, в свою очередь, привлекли их за совершенные административные правонарушения к ответственности в виде штрафов на общую сумму 26 тысяч рублей.