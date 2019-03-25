Происшествия

В Красногородске осужден местный житель, угрожавший убийством своей матери

Прокурором Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении следующих преступлений: угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы и умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в ходе предварительного расследования установлено, что в одном из домов Красногородска между матерью и сыном произошла ссора по причине злоупотребления последним спиртными напитками. Во время ссоры взял топор и размахивая им угрожал убийством своей матери. После этого, видя, что мать звонит в полицию кинул ей в голову рюмку от спиртного напитка, причинив ей тем самым легкий вред здоровью.

С учетом позиции прокурора, учитывая рецидив преступлений у подсудимого, Мировой судья судебного участка №6 Красногородского района Псковской области в итоге назначил наказание подсудимому в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, суд возложил на подсудимого обязанность пройти обследование у врача нарколога на предмет заболевания алкоголизмом и при необходимости пройти соответствующее лечение.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.