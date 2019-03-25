Происшествия

Сажа загорелась в печи дома на улице Фурманова в Великих Луках

В 09.37 26 марта поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Фурманова в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в трубе отопительной печи произошло возгорание сажи. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек, ущерба имуществу огнем не нанесено.

В 15.01 26 марта сгорел сарай на улице Юбилейной в городе Печоры. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 15.10 26 марта в деревне Ладейники Печорского района сгорели жилой дом, беседка и хозяйственная постройка. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки внутри дома. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.